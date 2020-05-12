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Эксперты: «Бавария» — фаворит Бундеслиги сезона-2019/2020

Эксперты: «Бавария» — фаворит Бундеслиги сезона-2019/2020
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16 мая возобновится после карантина немецкая Бундеслига. До паузы было сыграно 25 туров. По оценке букмекеров, мюнхенская «Бавария» — фаворит турнира.

Поставить на победу баварцев в чемпионате можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 74% вероятности. Мюнхенцы лидируют в чемпионате, у них 55 очков.

Главные конкуренты «Баварии» — дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Поставить на дортмундцев, у которых сейчас 51 очко, можно с коэффициентом 6.50. На чемпионство команды из Лейпцига можно сделать ставку с коэффциентом 10.00. У подопечных Юлиана Нагельсманна 50 очков и третья строчка в турнирной таблице.

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