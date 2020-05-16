«РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз и ставка на матч 26-го тура чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Фрайбург».

Ставка: обе забьют за 1.94.

«Фрайбург» перед приостановкой спортивных мероприятий особенной стабильностью не отличался, однако же умудрился стать одним из претендентов на еврокубки. За 25 туров клуб набрал 36 баллов и застолбил за собой восьмую строчку. От шестого места, дающего право на выход в Лигу Европы, его отделяет всего одно очко.



Но конкурентами «бразильцы из Брайсгау» точно не обделены, а потому пробиться будет трудно. Тут и «Шальке» с 37 очками, и «Вольфсбург» с 36, и «Хоффенхайм» с 35. Миссию невыполнимой делает ещё и календарь: команде Кристиана Штрайха предстоит провести сразу шесть встреч с представителями топ-7 Бундеслиги.



Первым в очереди идёт шустрый «Лейпциг» Нагельсмана, который в первом круге обыграл «Фрайбург» со счётом 2:1. Тогда клуб играл у себя, смотрелся весьма солидно, хоть и пропустил первым. И сумел вырвать победу. Любопытно, что оба мяча были забиты после угловых.



Соперники успели встретиться друг с другом девять раз: победы разделили поровну и скатали одну ничью. Примечательно, что в семи встречах забивали и те и другие. При этом лишь однажды за всю историю противники не смогли пробить верх, было это ещё в 2015 году. При таких раскладах интересно выглядит ставка «обе забьют» за близкий к двойке коэффициент 1.94».