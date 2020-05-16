«Боруссия» Д — «Шальке»: получи 500 рублей за ставки на Бундеслигу!

16 мая дортмундская «Боруссия» встречается с «Шальке-04» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги. Начало — в 16:30 мск. У вас есть шанс получить бонус в размере 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ за ставки на Бундеслигу!



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