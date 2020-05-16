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«Боруссия» Д — «Шальке»: получи 500 рублей за ставки на Бундеслигу!

«Боруссия» Д — «Шальке»: получи 500 рублей за ставки на Бундеслигу!
Ставки / Прогнозы 0

16 мая дортмундская «Боруссия» встречается с «Шальке-04» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги. Начало — в 16:30 мск. У вас есть шанс получить бонус в размере 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ за ставки на Бундеслигу!

1. Зарегистрируйся на сайте компании с промокодом DFL20 или активируй промокод в личном кабинете, если ты уже зарегистрирован.

2. Сделай 5 ставок на матчи Бундеслиги на сумму от 500 рублей каждая и с коэффициентом не ниже 1.80.

После выполнения условий компания начислит тебе фрибет в размере 500 рублей в течение 48 часов. А ещё ты можешь смотреть бесплатные трансляции всех матчей Бундеслиги на ФОНБЕТ ТВ!

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