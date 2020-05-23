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«Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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«Боруссия» М — «Байер»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!

«Боруссия» М — «Байер»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 23 мая, «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграет с «Байером» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги. Начало — в 16:30 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!

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