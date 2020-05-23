«Боруссия» М — «Байер»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!

Сегодня, 23 мая, «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграет с «Байером» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги. Начало — в 16:30 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!



Забери свой бонус в два простых шага.



1. Дай прогноз на победителя матча «Боруссия» М — «Байер» на странице акции.

2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона.



Знаешь, кто победит? Дай точный прогноз и получи бесплатную ставку!