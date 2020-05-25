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Голы «Кёльна» на последних минутах матча с «Фортуной» принесли клиенту БК 2.45 млн рублей

Голы «Кёльна» на последних минутах матча с «Фортуной» принесли клиенту БК 2.45 млн рублей
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Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поставил 1 млн рублей на матч 27-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» — «Фортуна». Он сделал ставку на то, что в матче будет минимум 4 гола. Вероятность этого исхода букмекер оценил коэффициентом 2.45.

К 88-й минуте встречи гости вели со счетом 2:0. При этом хозяева не забили пенальти — Марк Ут в начале второго тайма не смог переиграть вратаря. Однако на последних секундах матча «Кёльну» удался камбэк. Сначала точный удар нанес Антони Модест, а уже в добавленное арбитром время ничью хозяевам поля принес Джон Кордоба.

Таким образом, ставка игрока оказалась удачной. На выплату он получил 2.45 млн рублей.

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