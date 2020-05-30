«Майнц» — «Хоффенхайм»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Майнц» — «Хоффенхайм» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.79.



«Исход матча, в котором “Майнц” на своем поле примет “Хоффенхайм”, крайне сложно предсказать.



“Хоффенхайм” уже привычно является развесёлой командой. Они много забивают, но и пропускают тоже. Сначала после рестарта чемпионата Германии они умудрились крупно проиграть дома берлинской “Герте” (0:3), при этом “Хоффенхайм” атаковал и не был сильно хуже соперника. Затем ситуация наладилась — случились ничья с “Падерборном” и победа над “Кёльном”.



В поединке с “Кёльном” было много голов, видеоповторов и удалений. “Хоффенхайм” продолжает борьбу за участие в Лиге Европы. Как вы уже могли убедиться, с этой командой почти никогда не бывает скучно.



Скучно не бывает и с “Майнцем”, пусть этот клуб и борется за выживание. Конечно, по “Майнцу” больно ударило поражение от “Лейпцига” со счетом 0:5, но в первом круге было ещё хуже — 0:8. Тем не менее были и две ничьих — с “Кёльном” и “Унионом”. Кстати, в поединке с берлинцами футболисты “Майнца” довольно долго играли в большинстве и даже пробежали больше соперника, но так его и не дожали.



Мне кажется, что в этом матче точно будут забитые голы. Вполне привлекательный вариант — обе команды забьют. Они на это способны. Однако выберу другую ставку: советую обратить внимание на вариант «тотал больше 3 голов».



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