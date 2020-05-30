«Бавария» — «Фортуна»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Бавария» — «Фортуна» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Баварии» в обоих таймах за 1.63.



«“Фортуна” выглядит совсем неплохо, но для борьбы на равных с мюнхенцами ей крайне далеко. Отмечу, что в пяти последних матчах в Бундеслиге дюссельдорфцы не проигрывали, однако они часто играют вничью. Тем не менее они ещё совсем не решили задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе немецкого футбола. Кстати, помним матч прошлого сезона в Мюнхене, когда “Фортуна” увезла ничью — 3:3. Тогда хет-три оформил Доди Лукебакио, которого уже нет в команде.



“Бавария” же находится в прекрасном настроении — отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице составляет уже семь очков. Добавляет мюнхенцам радости и недавняя победа над дортмундской “Боруссией”. Теперь путь к очередному чемпионству полностью открыт, а для защиты титула нужно просто не ошибаться много, что команде Ханси Флика точно по силам.



В Мюнхене царит великолепная атмосфера, поэтому у “Фортуны” почти нет шансов на успех. Следовательно, нужно выбрать, как именно хозяева поля сумеют победить. Сухая победа “Баварии” — рабочий вариант, но защита мюнхенцев вполне может расслабиться, когда команда будет вести в счёте. Поэтому, мне кажется, что хозяева предпочтут просто выиграть уверенно. Мой прогноз: победа “Баварии” в обоих таймах».



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