«Энергетик-БГУ» — «Витебск»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» — «Витебск».



Ставка: «Витебск» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.12.



«Хозяева, переехавшие на натуральный газон в Молодечно (час езды от Минска), продолжают победную серию, неожиданно доведя ее до 4 матчей, хотя с «Ислочью» в последнем туре «студентам» очень повезло, поскольку Юдчиц махнул по воротам из-за штрафной и попал, а нигерийский защитник «волков» Адегбола, вышедший на замену, почему-то не стал фолить на форварде соперника в компенсированное время.



Встречу пропустит лучший снайпер сезона Яхшибоев, перебравший желтых карточек, а ведь его индивидуальное мастерство позволяет «Энергетику» регулярно создавать моменты. «Витебск», в отличие от многих соперников, не даст «студентам» пространства и будет выцеливать его провалы в центре поля или излишнее желание давить в позиционке. В команде Сергея Ясинского есть снайпер: взятый в аренду у «Шахтёра» молдаванин Николэеску забивает в 4 матчах из последних 5.



Не жду перехлёста голов, поскольку обе команды на 90 процентов не превышают в этом сезоне тотал больше 3,5 мяча. «Витебск» не проиграет и прервёт победную серию минчан. Тем более команда умеет осложнять жизнь любому сопернику. «Динамо-Брест» и «Шахтёр» подтвердят. Напомним, обе команды ни разу не сумели поразить ворота «Витебска». Брестчане проиграли, а солигорцы довольствовались нулевой ничьей».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.