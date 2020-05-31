«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Унион»: прогноз Александра Неценко на матч Бундеслиги

Комментатор Александр Неценко сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Унион».
Ставка: «Боруссия М» победит с форой (-1.5) за 2.46.
«Гладбах конкуренты выкинули из лигочемпионской четвёрки после того, как команда Марко Розе уступила «Байеру» и не сумела обыграть «Вердер». Хозяевам непросто, кадровая ситуация оставляет желать лучшего. Травмированы Закария, Джонсон, а также Эмболо и Штробль, получившие повреждение уже после рестарта первенства. На дисквалификацию присел защитник Янтчке. Но «Боруссии» ничего не остается, как играть на победу.
Тем более соперник у Гладбаха подходящий. «Унион» не знает побед уже 5 туров кряду (=2-3) и обязательно при этом пропускает. Кроме того, берлинцы в числе худших в сезоне по очкам, набранным в гостях, – 9 поражений в 14 матчах и 11 очков. «Боруссия», наоборот, в топ-3 по очкам, заработанным на своём поле. Кроме того, «Унион» вынужден сейчас полагаться на нездорового до конца Ленца, а также теряет возможность рассчитывать на «железного» опорника Андриха, удаленного в прошлом туре. У хозяев все еще в строю Бенсебаини, Плеа, Тюрам и Штиндль. Пора выигрывать, и делать это вполне можно с разницей в два мяча».
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