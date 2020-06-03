Курс доллара США. Прогноз аналитика: рубль продолжит укрепляться

Аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Курс рубля продолжит укрепляться на фоне подготовки российских компаний к летнему дивидендному периоду. Поэтому наш прогноз на среду такой: доллар на Московской бирже будет торговаться в пределах 68,30-69,70. Помешать этому может только коррекция нефтяных котировок, которые просядут при отсутствии компромиссов в отношении продления сделки ОПЕК+, а также на волне новых витков торгового противостояния США и Китая», – отметил Покатович.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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