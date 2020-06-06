Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Айнтрахт» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

«Айнтрахт» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Айнтрахт» — «Майнц».

Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.99.

«Своеобразное маленькое дерби. Его иногда называют дерби аэропорта, потому как дорога из Франкфурта в Майнц, как правило, мимо аэропорта, одного из самых больших в Европе. На самом деле, дерби довольно жаркое: повышенные меры безопасности, усиленные наряды полиции сопровождают встречи. Но обычно это бывает в домашних играх для «Майнца». Сейчас, понятное дело, без зрителей не приходится говорить о каком-то серьезном накале. Но принципиальные отношения между командами никуда не делись.

«Айнтрахт» подходит к этому матчу с четким осознанием, что это очень принципиальный соперник, которого надо победить. У Франкфурта несколько получше пошли дела в последнее время. Команда выбралась из небольшого кризиса. А вот у «Майнца» дела идут не лучшим образом.

Выберу победу «Айнтрахта» с достаточно хорошим коэффициентом — 1,99».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020