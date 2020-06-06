«Айнтрахт» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Айнтрахт» — «Майнц».
Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.99.
«Своеобразное маленькое дерби. Его иногда называют дерби аэропорта, потому как дорога из Франкфурта в Майнц, как правило, мимо аэропорта, одного из самых больших в Европе. На самом деле, дерби довольно жаркое: повышенные меры безопасности, усиленные наряды полиции сопровождают встречи. Но обычно это бывает в домашних играх для «Майнца». Сейчас, понятное дело, без зрителей не приходится говорить о каком-то серьезном накале. Но принципиальные отношения между командами никуда не делись.
«Айнтрахт» подходит к этому матчу с четким осознанием, что это очень принципиальный соперник, которого надо победить. У Франкфурта несколько получше пошли дела в последнее время. Команда выбралась из небольшого кризиса. А вот у «Майнца» дела идут не лучшим образом.
Выберу победу «Айнтрахта» с достаточно хорошим коэффициентом — 1,99».
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