«Айнтрахт» — «Майнц»: прогноз Романа Гутцайта на матч Бундеслиги 6 июня

Комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Айнтрахт» — «Майнц».



Ставка: тотал второго тайма больше 1.5 голов за 1.82.



«Мне кажется, что чемпионат Германии вернулся ещё более прекрасным, чем был до длительной вынужденной паузы. Команды играют результативно, а за забитые голы всегда хочется болеть. Сейчас поймёте, к чему я всё это веду.



Хочу с вами поговорить о матче «Айнтрахт» — «Майнц», который пройдёт в субботу. Стартовй свисток прозвучит в 16:30. Обе команды интересны. Да, они не такие статусные, не такие понтовые, но в них многие уже могли влюбиться в ходе этого сезона. «Айнтрахт» с 34 очками идёт 11-м, не претендуя на еврокубки, но и не рискуя вылететь по итогам сезона. «Майнц» с 28 баллами находится лишь на 15-м месте, всего один балл отделяет его от зоны вылета.

В ставках на матчи Бундеслиги мне полюбился один вариант, который практически всегда проходит. Ставлю на тотал второго тайма больше 1.5 голов с коэффициентом 1.82. И «Айнтрахт», и «Майнц» охотно забивают во вторых таймах, а значит, всё может срастись».



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