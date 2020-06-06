«Айнтрахт» — «Майнц»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Германии

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Айнтрахт» — «Майнц».
Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.82.
«Майнц» после рестарта чемпионата ещё ни разу не победил. «Айнтрахт» как раз в трёх последних матчах не уступал, а в двух последних победил, причём на выезде. В Вольфсбурге победа не была очень уж уверенной, а вот в Бремене на неделе у «Айнтрахта» все получилось замечательно. Штефан Ильзанкер вышел на замену и дважды забил в концовке.
«Айнтрахт» выглядит получше. Первая мысль у меня была — поставить на чистую победу «Айнтрахта» за коэффициент выше «двойки». Но посмотрел на статистику очных встреч: меньше трёх мячей за последние пять встреч команды забили лишь раз. Это было в прошлом сезоне, когда «Айнтрахт» дома проиграл — 0:2.
Сейчас «Майнц» ведет борьбу за сохранение прописки в Бундеслиге на будущий год. Как мне кажется, он должен чуть-чуть рискнуть. Про «Айнтрахт» же можно сказать, что он играет сам и даёт играть соперникам. Исходя из личных встреч и статистики «Айнтрахта» после рестарта (минимум 3 гола в его матчах), есть резон и здесь попробовать сыграть вершок. Просто «тотал больше 2.5 мяча» оценивается скромно — 1.55. Но и его можно заиграть. А так, рекомендую тотал больше 3 мячей с расходом».
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