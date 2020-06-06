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«Шахтёр» Донецк — «Десна»: прогноз Игоря Гамулы на матч 25-го тура УПЛ

«Шахтёр» Донецк — «Десна»: прогноз Игоря Гамулы на матч 25-го тура УПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 25-го тура УПЛ сезона-2019/20 «Шахтёр» — «Десна».

Ставка: победа «Шахтёра» с форой (–1.5) за 1.87.

«Игра должна была состояться в Чернигове, но по договоренности команд матч пройдёт в Киеве. Команды в прошлом туре добились побед: «Десна» обыграла «Колос», а «Шахтёр» победил киевское «Динамо» — 3:1, и донецкий клуб оторвался от второго места уже на 16 очков.

У «горняков» ещё одно чемпионство в кармане. Интересно, что сейчас киевское «Динамо» находится даже не в тройке — после поражений Киев идёт только четвёртым. Дончане показали очень хороший футбол, особенно во втором тайме. В первом «Шахтёр» выглядел неважно.

Будет интересно. Я бы отдал предпочтение «Шахтёру» и хотел бы поставить на победу Донецка с форой (–1.5) с коэффициентом 1.87».

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