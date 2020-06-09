«Саарбрюккен» — «Байер»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Кубка Германии

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Германии «Саарбрюккен» — «Байер».



Ставка: победа «Байера» минимум в 3 мяча за 2.09.



«Обсуждаем матч «Саарбрюкен» — «Байер». Вы знаете, в обычное время, если бы не было сейчас всего того, что происходит за окном по-прежнему, можно было бы надеяться на какое-то чудо.



Для «Саарбрюкена» выход в финал — это, конечно, большое достижение. Команда из региональной лиги, она полупрофессиональная по своей сути. И вот она играет в полуфинале с «Байером». Нужно сказать, что крайне маловероятна какая-то интрига в этой встрече.



Во-первых, пустой стадион без болельщиков, они не смогут «Саарбрюкену» помочь в матче с «Байером», как ни крути, одной из лучших команд немецкой Бундеслиги. Во-вторых, «Байер» находится сейчас в отличном игровом тонусе. Он уже провёл несколько официальных матчей, пусть и с переменным успехом, но видно, что команда Петера Боша в неплохой форме. А вот «Саарбрюкен» не играет с начала марта. Команда поднялась в третью Бундеслигу, потому что решили в региональной немецкой лиге не продолжать соревнование, но она находится в каком-то полукарантине, тренируется с кучей ограничений, потому что правила те же самые, что у клуба первой Бундеслиги. Только вот у первой Будеслиги футболисты играют, а игроки «Саарбрюкена», по сути, сидят дома, тренируются и тесты сдают.



Я не представляю себе, как в такой ситуации «Саарбрюкен» хоть что-то может противопоставить «Байеру». Мало того что он в классе уступает, так ещё и без болельщиков и игровой практики. В непонятной форме эта команда находится.



К сожалению, мне кажется, что здесь «Байер» не просто должен побеждать, а побеждать уверенно. Никакой недооценки соперников у «Байера» быть не может, потому что этот клуб не избалован титулами, более того, только что довольно болезненное поражение от мюнхенской «Баварии» этот клуб потерпел. Я думаю, что «Байер» с «Саарбрюкеном» будет играть всерьёз. Здравый смысл заставляет меня делать ставку на уверенную победу «Байера», например, с форой (-2.5) с коэффициентом 2.04. Посмотрим, что получится на самом деле», — сказал Кривохарченко.



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