«Саарбрюккен» — «Байер». Прогноз: Диаби, Фолланд и Бэйли задавят клуб из 4-го дивизиона

9 июня в полуфинальном матче Кубка Германии «Саарбрюккен» примет «Байер». Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 21.00.

Букмекерские коэффициенты на матч «Саарбрюккен» — «Байер»

Букмекеры уверены, что матч полуфинала Кубка Германии «Саарбрюккен» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.

Анализ и прогноз матча «Саарбрюккен» — «Байер» (09.06.2020)

Вместе с Бундеслигой в Германии будет доигран и Кубок. Полуфинальные матчи состоятся 9-10 июня, а финал назначен на начало июля. В ходе четвертьфиналов определились следующие пары: «Саарбрюккен» примет «Байер», а «Айнтрахт» поедет в гости к «Баварии».

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«Саарбрюккен» в 1/4 финала Кубка Германии на своём поле встречался с дюссельдорфской «Фортуной». Полупрофессиональный клуб из одноимённого города сумел открыть счёт на 31-й минуте и на перерыв ушёл с преимуществом в один мяч. Во втором тайме дюссельдорфцы обложили штрафную хозяев и на 83-й минуте заработали пенальти, но главный бомбардир Роувен Хеннингс не сумел переиграть голкипера соперника Даниэля Баца.



Однако на этом дело не закончилось: сине-чёрные всё-таки пропустили на 90-й минуте, и в итоге пришлось проводить серию одиннадцатиметровых ударов. И тут снова отличился вратарь хозяев Даниэль Бац, совершив четыре сейва. Во многом благодаря этому, команда из Юго-Западной Региональной лиги (это четвёртый дивизион) победила со счётом 7:6 и впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Германии.



«Байер» в четвертьфинальном поединке принимал «Унион». Гости сумели выйти вперёд в первом тайме, однако на этом их достижения закончились. После перерыва «фармацевты» отгрузили сразу три мяча и уверенно прошли в следующую стадию.

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Теперь им предстоит выезд в Саарбрюккен к местному одноимённому клубу. И дело тут в том, что саарбрюккенцы не имели должной игровой практики, в отличие от леверкузенцев. Последние, к слову, уже провели пять матчей в Бундеслиге и находятся в хорошей форме.



Не лишним будет сказать и то, что «Байер» входит в топ-3 чемпионата Германии по набранным очкам на выезде. После паузы он провёл три гостевых матча и одержал три победы с общим счётом 8:2. Хотя в соперниках были мощная «Боруссия» из Мёнхенгладбаха (3:1), крепкий «Фрайбург» (1:0) и неуступчивый «Вердер» (4:1).



Ключевым фактором также станет отсутствие болельщиков на трибунах. «Саарбрюккену» придётся рассчитывать только на свои силы и мастерство, а класс исполнителей «львов», разумеется, гораздо выше, чем у полупрофессиональной команды. Даже при том условии, что они, скорее всего, приберегут основных игроков на заключительный отрезок Бундеслиги.

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Единственный выход для скромного клуба из регионального дивизиона Германии — окопаться на своей половине поля и караулить ошибки гостей. Этот логичный ход породит массу корнеров у ворот Даниэля Баца, как это было в матче против «Фортуны» (тогда дюссельдорфцы подали их аж 16 штук). А при таких раскладах интересно выглядит индивидуальный тотал угловых «Байера» больше 7.5 за коэффициент 1.93.

Можно ещё рискнуть и проверить гол «Саарбрюккена» за коэффициент 1.90. Оборона леверкузенцев далеко не самая лучшая в Бундеслиге. А необходимая при таком плотном графике ротация состава должна породить потери в сыгранности, что только на руку хозяевам.

Прогноз и ставки на матч «Саарбрюккен» — «Байер»

Понятно, что «Байер» выйдет на поле явным фаворитом. Против «Саарбрюккена» играет практически всё: отсутствие болельщиков на стадионе, успешная выездная серия гостей и колоссальная разница в исполнительском мастерстве. Единственный выход — окопаться на своей половине поля и караулить ошибки обороны леверкузенцев. На таком фоне можно подумать сразу над двумя ставками с близкими к двойке коэффициентами.



Ставка 1: индивидуальный тотал угловых «Байера» больше 7.5 штуки за коэффициент 1.93.



Ставка 2: гол «Саарбрюккена» за коэффициент 1.90.