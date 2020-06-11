«Севилья» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Бетис» в 28-м туре Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.22.



«Друзья, Ла лига вернулась. Возвращается чемпионат Испании и сразу бомбовым матчем — севильским дерби. Одним из самых страстных и горячих и интригующих. Понятно, что пауза в чемпионате не могла не сказаться на состоянии игроков, команд. Мы ещё сами не понимаем, как это может выглядеть на «Рамон Санчес Писхуан», в условиях, когда нет этой знаменитой песни, севильского гимна. Нет сумасшедшей поддержки красно-белых.



Наверное, в какой-то степени игроки поначалу будут растеряны, а потом уже адаптируются к новым условиям. Тренеры адаптируются к варианту с пятью заменами. Адаптируются и к интершуму, который будет сопровождать чемпионат Испании. Кстати, возможно, что с июля болельщики появятся на стадионах. Готовится законопроект, согласно которому 30% болельщиков смогут посещать матчи чемпионата Испании.



Пока без болельщиков. Очень хорошо, что матч играется поздно по московскому времени, в 23 часа. В Севилье играть днём летом просто невозможно, так как там пекло 35-40 градусов. Футболистам будет сложно, поэтому в южном регионе, в Андалусии, матчи будут начинаться максимально поздно.



Если говорить о состоянии команд, то никто не знает, что может быть. Если отталкиваться от статистики прошлых очных матчей, то там вариант «обе забьют» срабатывал на раз-два. В первом круге «Севилья» выиграла со счётом 2:1. Но, что интересно, в последних семи матчах «Бетиса» команды играли в первом тайме вничью. Учитывая, что непросто будет нащупать игровой ритм и не так просто войти в игру, то и здесь можно было бы нащупать вариант «ничья в первом тайме». Почему бы и нет? У «Бетиса» именно такая статистика. Кстати, в последних двух очных матчах также была ничья в первом тайме.



Второй вариант — это второй тайм результативней первого. Сейчас и по чемпионату Германии видно, что возрастает количество ошибок, где-то с помощью замен тренеры могут поддержать игру по темпу. В севильском дерби мне этот вариант видится неплохим. В первом круге этот вариант, кстати, сыграл. Коэффициент выше двойки.



Думайте сами, решайте сами. В первом варианте можно сыграл ничью в первом тайме, а может даже рискнуть и взять 0:0, а второй вариант — второй тайм результативней первого», — сказал Генич.



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