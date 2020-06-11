«Севилья» — «Бетис». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Испании

11 июня «Севилья» и «Бетис» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Бетис»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 11 июня «Севилья» — «Бетис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.91, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.09. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.96.
Анализ и прогноз матча «Севилья» — «Бетис» (11.06.2020)
Чемпионат Испании возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня ожидается долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.
На четверг запланирована одна игра. В андалуйском дерби сойдутся «Севилья» и «Бетис». Линия на исход выглядит логично: красно-белые сильнее по составу, находятся заметно выше в таблице, да ещё и сыграют на своём поле. Неудивительно, что на таком фоне букмекеры дают на П1 чуть меньше двойки.
Интерес подогревается многими факторами. Тут и сам статус дерби с огромным количеством эмоций, стыков и карточек. И факт первой игры Примеры после затяжной паузы, что по умолчанию привлечёт дополнительный интерес. Но есть и ещё кое-что: обе команды отличаются узнаваемым и похожим стилем.
Прежде всего — они действительно стараются владеть мячом и играть от себя даже против грандов. «Севилья», например, занимает третье место в чемпионате Испании по среднему владению мячом (55,7%), уступая только «Барселоне» и мадридскому «Реалу». А «Бетис» замыкает пятёрку лучших (54,1%).
То есть это вовсе не тот случай, когда при встрече третьей команды первенства и 12-й полностью понятно, что хозяева будут владеть мячом, а гости прижмутся к своей штрафной в расчёте на контратаку. Больше того — зелёно-белые на выезде имеют даже более солидные показатели (54,9%, третья строчка в Примере).
Фаворитов они тоже не боятся. Прямо перед паузой, скажем, хлопнули на своём поле «Реал», причём сделали это по делу (2:1). У мадридцев не получалось ровным счётом ничего, а мяч они забрали только после того, как пропустили второй гол. В трёх предыдущих андалусийских дерби «Бетис» вообще побеждал по проценту владения.
Даже после ухода Кике Сетьена эта склонность к мелкому пасу осталась. Так что один вариант напрашивается. Дело в том, что букмекеры дают 1.90 на ИТБ 46.5% владения мячом «Бетиса». Если гости не откроют счёт в дебюте, шансы на проход будут как минимум неплохими. Пожалуй, проверим.
Вторая ставка чуть сложнее. Гол головой идёт за 2.30, хотя соперники великолепны на стандартах. «Севилья» вообще делит первое место в «Барселоной» по количеству голов после угловых и штрафных — по 10 штук. А «Бетис» идёт сразу же за ними — восемь результативных ударов, столько же у «Хетафе» и «Эйбара».
У красно-белых есть пара форвардов де Йонг (188 см) — Эн-Несири (192 см), у «Бетиса» — Борха Иглесиас (187 см). Ну и несколько статных защитников с обеих сторон, разумеется. Гол после стандартного положения весьма вероятен, да с игры головой есть кому отличиться.
Прогноз и ставки на матч «Севилья» — «Бетис»
«Бетис» — одна из самых стильных команд Примеры. На выезде она владеет мячом в среднем 54,9% от общего времени (третий результат, лучше только «Барселона» и «Реал»), а в трёх предыдущих дерби превосходила «Севилью» по этому показателю. ИТБ 46.5% владения мячом «Бетиса» за 1.90 смотрится здорово.
Ставка №1: ИТБ 46.5% владения мячом «Бетиса» за 1.90.
Ставка №2: гол головой за 2.30.
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