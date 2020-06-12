«Валенсия» — «Леванте»: прогноз Михаила Поленова на игру 28-го тура Примеры

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Леванте».



Ставка: победа «Валенсии» за 1.73.



«Команды разных статусов, но у «Леванте», несмотря на то что достижений гораздо меньше, в дерби довольно часто случаются успехи в последнее время. «Валенсия», как правило, если выигрывает, то не без труда. А чаще даже не выигрывает, такое тоже случалось неоднократно.



Для меня в данном случае «Валенсия» — фаворит. Мне сложно представить, как прошла эта двухмесячная пауза для обеих команд, что они приобрели, а что потеряли. Всё это мы будем узнавать уже после этих матчей, может быть, даже не один тур для этого нам потребуется.



В пользу «Валенсии» говорит тот факт, что у них просто больше ресурсов, самых разнообразных. Сейчас команда вполне может предстать более соответствующей тем амбициям, которые у неё есть. «Валенсия» в борьбе за Лигу чемпионов, для неё это чертовски важно, жизненно необходимо попасть в Лигу чемпионов. Стремления тоже должны быть соответствующими, да и ресурсов у них побольше.



В этой весенней части чемпионата было много травм, которые не позволяли «Валенсии» сыграть нормально, за это время игроки могли восстановиться и набрать кондиции. Соответственно, заиграют они на том уровне, на котором должны. Мне кажется, что победа «Валенсии» с коэффициентом 1.73 в этом дерби — вполне рабочий вариант», — сказал Поленов.



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