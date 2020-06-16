«Хетафе» — «Эспаньол»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 16 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Эспаньол».
Ставка: «Эспаньол» не забьёт за 2.17.
«Вроде бы домашняя встреча с худшим клубом чемпионата Испании — идеальная возможность вернуться на победный путь и обрести уверенность. Вот только «Эспаньол» сейчас смахивает на раненого зверя.
Пару дней назад каталонцы не оставили шансов «Алавесу» (2:0). Гости владели мячом 31% времени и сподобились на один удар в сторону ворот (и тот неточный). Но тут нужно отметить, что с 19-й минуты они действовали в меньшинстве после удаления вратаря. «Попугаи» великолепно использовали численное преимущество и даже могли добиться разгрома.
Они по-прежнему замыкают турнирную таблицу Примеры: 23 очка, три пункта до спасительной 17-й строчки. Понятно, что аутсайдер будет выпрыгивать из штанов, чтобы зацепиться за результат. Благо что в двух предыдущих очных встречах ему это удалось — в обоих случаях дело завершилось со счётом 1:1.
Ожидается закрытая и довольно грубая игра: «Хетафе» в принципе любит мелкий фол, а находящийся на краю пропасти «Эспаньол» наверняка не станет убирать ноги. Стоит рассмотреть лобовую победу хозяев за 2.08: состав у них крепче, плюс своё поле, плюс злость после обидного поражения. «Эспаньолу» в нынешнем сезоне с огромным трудом даются голы на чужом поле — всего 11 штук в 14 играх. Потому можно проверить вариант «гости не забьют», на который букмекеры дают крепкий коэффициент 2.17».
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