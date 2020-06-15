«Хетафе» — «Эспаньол». Прогноз: обидчик «Краснодара» продолжит погоню за Лигой чемпионов

16 июня «Хетафе» и «Эспаньол» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Хетафе» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех «Эспаньола» оценён букмекерами коэффициентом 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Эспаньол»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 16 июня «Хетафе» — «Эспаньол» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.65, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.24.

Анализ и прогноз матча «Хетафе» — «Эспаньол» (16.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Программа 29-го тура испанской Примеры продолжится во вторник тремя матчами. «Хетафе» в родных стенах примет «Эспаньол». Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. Зато никаких проблем с мотивацией тут нет — очки позарез нужны и тем, и другим.

«Хетафе» сражается за место в топ-4, дающее право выступить в Лиге чемпионов на будущий год. Слабое возобновление первенства осложнило задачу. В пятницу синие уступили на выезде крепкой «Гранаде» со счётом 1:2, хотя вышли вперёд ещё в середине первого тайма. По своим меркам они многое позволяли сопернику.

Хозяева исправно выходили на ударные позиции и добились своего — на фоне усталости соперник совершил две ошибки. На 70-й минуте защитник Джене отправил мяч в собственные ворота, а девять минут спустя отличился Карлос Фернандес. «Хетафе» совершил замены, но ничего придумать так и не успел.

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Теперь ситуация выглядит следующим образом: 46 очков, пятое место в турнирной таблице. «Севилья» выиграла дерби у «Бетиса» и ушагала вперёд на четыре пункта, «Реал Сосьедад» имеет запас в один балл. «Атлетико» также набрал 46 очков, неподалёку находится «Валенсия» (43).

Словом, плотность невероятная, а потому пара неудачных поединков рискуют дорого обойтись. Вроде бы домашняя встреча с худшим клубом чемпионата Испании на таком фоне — идеальная возможность вернуться на победный путь и обрести уверенность. Вот только «Эспаньол» сейчас смахивает на раненого зверя.

Пару дней назад каталонцы не оставили шансов «Алавесу» (2:0). Гости владели мячом 31% времени и сподобились на один удар в сторону ворот (и тот неточный). Но тут нужно отметить, что с 19-й минуты они действовали в меньшинстве после удаления вратаря. «Попугаи» великолепно использовали численное преимущество и даже могли добиться разгрома.

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Они по-прежнему замыкают турнирную таблицу Примеры: 23 очка, три пункта до спасительной 17-й строчки. Понятно, что аутсайдер будет выпрыгивать из штанов, чтобы зацепиться за результат. Благо что в двух предыдущих очных встречах ему это удалось — в обоих случаях дело завершилось со счётом 1:1.

Ожидается закрытая и довольно грубая игра: «Хетафе» в принципе любит мелкий фол, а находящийся на краю пропасти «Эспаньол» наверняка не станет убирать ноги. Стоит рассмотреть лобовую победу хозяев за 2.08: состав у них крепче, плюс своё поле, плюс злость после обидного поражения.

«Эспаньолу» в нынешнем сезоне с огромным трудом даются голы на чужом поле — всего 11 штук в 14 играх. Потому можно проверить вариант «гости не забьют», на который букмекеры дают крепкий коэффициент 2.17.

Прогноз и ставки на матч «Хетафе» — «Эспаньол»

«Хетафе» сражается за место в топ-4, дающее право выступить в Лиге чемпионов на будущий год. Преимущество по уровню состава и крепости обороны не вызывает сомнений, а своё поле и злость после поражения в минувшем туре делают синих полноценным фаворитом. «Эспаньолу» в нынешнем сезоне с огромным трудом даются голы на чужом поле — всего 11 штук в 14 играх. От этого и оттолкнёмся.

Ставка: «Эспаньол» не забьёт за 2.17.

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