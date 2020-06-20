«Бавария» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Фрайбург» в 33-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Фрайбурга» с форой (+2) за 1.82.
«Игра, в которой сложно искать ставку. Дело в том, что для одной из команд турнир закончен, «Бавария» стала чемпионом. Я полагаю, что Ханс-Дитер Флик какие-то изменения будет производить в составе. Может быть, игровую практику получат футболисты, которые не так много играли. Возможно, Флик захочет посмотреть на молодых. В любом случае «Баварии» совершенно нет нужды играть на вынос своего соперника.
А соперник у «Баварии» довольно непростой, к тому же обладающий мотивацией. Как минимум я не ожидаю здесь разгрома «Фрайбурга». Мне кажется, просто неоткуда ему взяться. Лидерам — возрастным лидерам — «Бавария» должна дать заслуженный отдых.
Мой выбор — победа «Фрайбурга» с форой (+2). Коэффициент — 1.82».
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