«Бавария» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Фрайбург» в 33-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Фрайбурга» с форой (+2) за 1.82.



«Игра, в которой сложно искать ставку. Дело в том, что для одной из команд турнир закончен, «Бавария» стала чемпионом. Я полагаю, что Ханс-Дитер Флик какие-то изменения будет производить в составе. Может быть, игровую практику получат футболисты, которые не так много играли. Возможно, Флик захочет посмотреть на молодых. В любом случае «Баварии» совершенно нет нужды играть на вынос своего соперника.



А соперник у «Баварии» довольно непростой, к тому же обладающий мотивацией. Как минимум я не ожидаю здесь разгрома «Фрайбурга». Мне кажется, просто неоткуда ему взяться. Лидерам — возрастным лидерам — «Бавария» должна дать заслуженный отдых.



Мой выбор — победа «Фрайбурга» с форой (+2). Коэффициент — 1.82».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.