«Шахтёр» — «Рух»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр» — «Рух».

Ставка: победа «Шахтёра» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.

«Фаворит — «Шахтёр», и у него очень приличные показатели — он обыграл и минское «Динамо», и «Энергетик». Правда, с БАТЭ сыграл вничью. Солигорцы набрали приличный ход, а «Рух» в последних пяти матчах не одержал ни одной победы. «Шахтёр» должен побеждать, тем более играя дома, где он показывает хорошие результаты. Поэтому ставлю на его победу.



«Шахтёр» в последнее время крупно обыграл только «Белшину», а в других играх побеждал с разницей в один-два мяча, поэтому я не думаю, что Солигорск одержит разгромную победу. «Рух» не так уж много пропускает для команды, которая ни на что не претендует. «Рух» влетел только в матче с брестским «Динамо», пропустив четыре мяча, а в других встречах играет или вничью, или проигрывает с разницей в один мяч. «Рух» перед этим туром занимает 11-е место, пропустив 12 мячей в этом сезоне, а, например, у «Немана», который находится на 6-м месте, 13 пропущенных голов. Про «Шахтёр» вообще не говорю — он в 15 матчах чемпионата пропустил всего 5 мячей. Правда, меня смущает то, что «Шахтёр» не очень щедр на голы. В целом много забитых мячей от этой встречи не ожидаю».