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«Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Сельта».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2.20.

«Команды находятся в разных половинах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. «Реал Сосьедад» вовсю претендовал на попадание в зону Лиги чемпионов, однако завалил рестарт первенства. В трёх турах удалось зацепить всего одно очко — никудышный результат даже для аутсайдера. Календарь вполне позволял рассчитывать на большее.

«Сельта» тем временем бьётся за выживание. Получается с переменным успехом. В трёх турах одно поражение (0:1 от «Вильярреала»), одна ничья (0:0 с «Вальядолидом») и одна победа (6:0 над «Алавесом»). Каждый из исходов получился вполне справедливым. «Славные» столь мощного унижения не заслуживали, подвела дисциплина — с 27-й минуты пришлось действовать в меньшинстве.

Подписание Нолито определённо пришлось ко двору и освежило атаку «кельтов». Впрочем, выезды в Сан-Себастьян им даются с большим трудом — три поражения в четырёх предыдущих случаях. И ещё один важнейший момент — «Сельта» в 15 гостевых поединках нынешнего сезона добыла ровно одну победу.

Произошло это ещё в ноябре. Состав у хозяев интереснее, плюс преимущество своего поля, плюс злость из-за жуткого рестарта сезона. С учётом статистики очных встреч лобовая победа хозяев за мощный коэффициент 2.20 смотрится интересно. Можно даже подумать о П1 с форой (-1) за 3.30».

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В 15 выездных матчах сезона «кельты» добыли лишь одну победу.
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