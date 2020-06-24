«Шинник» — «Урал»: прогноз Валерия Непомнящего на игру 1/4 финала Кубка России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Кубка России «Шинник» — «Урал».



Ставка: победа «Урала» за 1.85.



«В этой игре, мне кажется, «Урал» является фаворитом, несмотря на то что он неудачно сыграл против «Рубина». По классу, по уровню игроков, конечно, «Урал» сильнее, он должен выходить в полуфинал Кубка России. Думаю, что «Урал» сможет выиграть в основное время. В Ярославле неплохое поле, так что можно будет нормально сыграть и показать качественный футбол.



«Шинник» готовится к этому матчу, хотя сезон в ФНЛ досрочно завершён, поэтому всё-таки ярославцы будут в неплохой форме, да и тем более «Шинник» – это кубковая команда, но «Урал» сейчас сильнее, и вряд ли ему что-то может помешать пройти дальше», — сказал Непомнящий.



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