«Шинник» — «Урал». Прогноз: количество абсурда в Кубке России достигнет пика

Команда Александра Побегалова могла бы припарковать автобус, но это не её путь.

24 июня «Шинник» и «Урал» сыграют в матче четвертьфинала Кубка России. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «Шинника» оценён букмекерами коэффициентом 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Шинник» — «Урал»

Букмекеры уверены, что матч Кубка России 24 июня «Шинник» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.49, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.34.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Шинник» — «Урал» (24.06.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев, долгожданный камбэк состоялся 19 июня. Один полный тур РПЛ сыгран, пусть и с горем пополам — «Ростов» выставил юношескую команду, а «Динамо» и «Краснодар» договорились о переносе.

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Настало время Кубка России, а именно — заключительного четвертьфинального матча между «Шинником» и «Уралом». Изначально он должен был состояться 4 марта, однако из-за ужасного состояния газона в Ярославле событие пришлось переносить. Дальше силу набрал карантин, весь футбол встал на паузу и командам пришлось ждать своей очереди.

Игра всё же состоится в Ярославле, так что статус полноправного хозяина у «Шинника» никто не отнимет. Правда, накануне появилась информация, что болельщиков на трибуны всё же не пустят. Но дело даже не в этом. Из-за досрочного завершения сезона в ФНЛ соперники находятся в неравных условиях, а это нельзя не учитывать.

Вообще подопечные Александра Побегаловы выглядели более чем здорово, играли сами и давали играть другим. Достаточно сказать, что в 27 турах они забили 43 гола, то есть больше полутора штук в среднем за 90 минут. По меркам низовой ФНЛ это очень много, больше только у «Химок» (50).

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Пропускали тоже предостаточно — целых 35 раз, худший показатель среди топ-12. На выход в элитный дивизион не претендовали, но спокойно шли в районе пятого-восьмого места. В составе было много молодых футболистов и даже опытнейший Эльдар Низамутдинов, который в 39 лет исполнял пенальти и входил в десятку лучших бомбардиров лиги.

Вот только «Урал» смог полноценно подготовиться к рестарту сезона и даже провёл официальный матч с «Рубином», а «Шинник» фактически тренировался только ради одного поединка. Самое весёлое начнётся, если ярославцы сотворят сенсацию и выйдут в полуфинал — тогда им придётся ждать следующую игру около месяца.

Однако шансы на такой расклад откровенно невысоки. Отсутствие болельщиков лишает хозяев последнего преимущества. Состав у «Урала» заметно крепче, а главное — «шмели» должны находиться в тонусе и быть ближе к оптимальным кондициям. Разница в исполнительном мастерстве плюс фора в физической готовности — это очень серьёзно.

«Леванте» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне, Фелиш и Мората закрепятся в топ-3 Примеры Хозяева пропустили во всех трёх матчах после рестарта сезона.

Хозяева могли бы поставить автобус у ворот и надеяться проползти дальше, но плясать от печки они категорически не любят. Потому наиболее вероятным видится следующий расклад: «Шинник» постарается дать бой фавориту на свеженького, неплохо начнёт, но постепенно разница в тонусе и физике даст о себе знать.

В результате после перерыва преимущество «Урала» станет солидным и гости добьются своего, выйдя в полуфинал. Собственно, лобовая победа екатеринбуржцев за 1.92 на таком фоне выглядит замечательно. Можно даже подумать о форе по вкусу. Например, П2 с форой (-1) оценена коэффициентом 2.83. Шансы на проход кажутся хорошими.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Шинник» — «Урал»

Сезон в ФНЛ завершили досрочно, то есть «Шинник» не имел вменяемой игровой практики и не мог нормально подготовиться к четвертьфиналу. «Урал» давно возобновил тренировки и даже провёл официальный матч с «Рубином» в РПЛ. Состав у гостей заметно сильнее, а преимущество в тонусе и готовности сделает всё остальное. Ждём победы екатеринбуржцев.

Ставка: победа «Урала» с форой (-1) за 2.83.

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