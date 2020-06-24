«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «Кристал Пэлас» с форой (+1.5) за 2.02.



«Вопреки ожиданиям этот тур не станет чемпионским для «Ливерпуля», по причине того, что в мерсисайдском дерби они не смогли переиграть «Эвертон». Почему не смогли? Потому что достаточно удручающе выглядела команда. Все то, чем славились игроки Юргена Клоппа, отсутствовало в их действиях. Не было должного движения, командное взаимодействие было на низких скоростях. Надо отдать должное и «Эвертону» — сыграли «ириски» в единственно возможной потенциально успешной манере, встав перед своими воротами, практически не выдвигались вперед. «Ливерпуль» не готов физически на 100 процентов, против такой обороны оказался бессилен, не работали фланги, Милнер сломался по ходу игры, а Джо Гомес не настолько эффективен в атаке.



В следующей игре «Ливерпулю» предстоит играть с «Кристал Пэлас». «Орлы» еще более организованная команда, более гибкая и строго действующая в обороне, более опасная впереди, если сравнивать «Пэлас» и «Эвертон». За конечный результат есть опасения. Если посмотреть очные встречи команд, то «Пэлас» за последние пять лет трижды побеждал на «Энфилде». Больше ни одной команде подобного сделать не удавалось за это время. Стилистически команда особо не изменилась, поэтому можно представить, что все будет походить на недавнее мерсисайдское дерби, а также прошлые матчи «Пэлас» с «Ливерпулем». Понятно, что «Пэлас» отдаст мяч, а «Ливерпуль» будет всячески пытаться взломать его оборону. Что касается атак, то угроз от «Пэлас» стоит ожидать чаще, чем от «Эвертона». Эта команда опасна в контратаках, при стандартах, физически мощная.



Мне кажется, что у «Ливерпуля» могут здесь возникнуть проблемы. Соответственно, ставки на эту игру у меня будут для многих неожиданными. Во-первых, интервал с 1 по 30 минуту, предположу, что за это время «Ливерпуль» вперед не выйдет. Соответственно, ставка — Х2. Думаю, что минимум раз «Кристал Пэлас» здесь отличится. Если даже «Ливерпуль» здесь и выиграет, в чем есть сомнения, то вряд ли это будет очень убедительно. Еще один вариант – победа «Пэлас» с форой (+1,5)», — сказал Петросьян.



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