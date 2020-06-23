«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Салах, Трент и ван Дейк снова подведут Алисона

24 июня «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 12.75.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (24.06.2020)

Долгожданная Английская Премьер-лига вернулась после паузы. 17 июня состоялись матчи перенесенного 28-го тура, а уже 19 июня стартовал полноценный 30-й тур. До конца сезона участникам осталось провести по восемь встреч. Было решено, что все игры пройдут при пустых трибунах.

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«Ливерпулю» посчастливилось возобновить чемпионат Англии мерсисайдским дерби с «Эвертоном». Подопечные Юргена Клоппа привычно забрали себе мяч и контролировали территори… И хоть они не пропустили, забить так и не удалось. Поэтому пришлось довольствоваться лишь нулевой ничьей.



Впрочем, для красных потеря очков точно не стала критичной. Они по-прежнему лидируют в АПЛ с завидным отрывом. Фора от второго места составляет ровно 20 баллов, а потому в чемпионстве мерсисайдцев никто не сомневается. Вопрос только в том, когда именно это произойдёт.



«Кристал Пэлас» в первом после паузы поединке гостил у «Борнмута» и сумел одержать победу (2:0). Сперва на 13-й минуте отличился прямым ударом со штрафного Лука Миливоевич, а уже спустя десять минут Джордан Айю удвоил преимущество своей команды. Хозяева забрали себе мяч и попытались как-то исправить положение, но ничего не вышло.

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Набранные три очка подбросили «орлов» в верхнюю часть турнирной таблицы. На данный момент у них 42 очка и девятое место. Отрыв от шестой строчки, дающей право на выход в Лигу Европы, составляет всего четыре пункта, так что список претендентов на еврокубки пополнился ещё одним клубом.



Теперь «Кристал Пэлас» ожидает тяжелейший выезд к «Ливерпулю». Разумеется, мерсисайдцы выйдут явным фаворитом на игру. Однако, на наш взгляд, крепкий середняк потрепать нервы без пяти минут чемпиону Англии сумеет.



Во-первых, «стекольщики» входят в топ-8 АПЛ по набранным очкам в гостях, потерпев в 15 играх всего пять поражений. Во-вторых, стоит отметить их победную серию. В последних четырёх поединках в английской Премьер-лиге команда непременно набирала три очка, ни разу не пропустив при этом и оформив пять мячей. С такой обороной шансы будут всегда.

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Третий момент — травмы двух ключевых игроков обороны «Ливерпуля». В предыдущем матче с «Эвертоном» крайний и центральный защитники Джеймс Милнер и Жоэль Матип были заменены по ходу игры. Юрген Клопп на пресс-конференции заявил, что в следующем поединке против «Кристал Пэлас» они принять участие не смогут. Наверняка, это заметно ударит по сыгранности команды.



На таком фоне можно рискнуть и проверить гол «Кристал Пэлас» за крепкий коэффициент 2.05. Статистика личных встреч на нашей стороне. В семи последних домашних матчах с «орлами» мерсисайдцы пропустили аж 11 голов.

Прогноз и ставки на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

Понятно, что «Ливерпуль» выйдет на предстоящий поединок фаворитом. Однако, на наш взгляд, «Кристал Пэлас» способен потрепать нервы без пяти минут чемпиону Англии. Дело в том, что в ближайшем поединке Юргену Клоппу придётся обойтись сразу без двух основных игроков оборонительной линии. Второй момент — статистика личных встреч: в семи последних домашних матчах с «орлами» мерсисайдцы пропустили аж 11 голов.



Ставка: «Кристал Пэлас» забьёт за коэффициент 2.05.