«Бетис» — «Эспаньол»: прогноз Владислава Радимова на встречу Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Эспаньол».



Ставка: победа «Эспаньола» с форой (0) за 2.70.



«Эспаньол» свой последний матч проиграл на своём поле «Леванте». «Эспаньол» — это такая команда, которая на выезде играет от обороны, хотя дома она действует в основном таким же образом. У «Бетиса» сменился главный тренер, но я не уверен, что он сможет что-то быстро исправить, а «Эспаньолу» очень нужна эта победа, поэтому я ставлю на него с форой (0).



У «Эспаньола» довольно-таки хороший состав. Команда уверенно действует в обороне, поэтому выездные матчи даются ему легче. Дома «Эспаньол» проиграл «Леванте», а в прошлом гостевом матче сумел сыграть вничью (0:0) с «Хетафе».



«Бетис» сейчас демотивирован, новый тренер не сможет сильно изменить ситуацию, тем более при пустых трибунах. Равная игра, но я считаю, что больше мотивации у «Эспаньола», а также отсутствие болельщиков сыграет в пользу гостей. «Эспаньолу» удобно играть в гостях, так как можно действовать на контратаках.



Мне кажется, что нужно сейчас ставить против команд, которые ни за что не борются. «Бетису» сейчас ничего не надо, он просто доигрывает чемпионат, а «Эспаньолу» грозит вылет. Я это знаю по себе, так как мы с «Сарагосой» угодили в такую ситуацию, когда могли вылететь, и для нас каждый матч был как финальный», — сказал Радимов.



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