«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Челси» не проиграет за 1.95.
«Я считаю, что этот матч — главная вывеска тура. Лэмпард на всех парах рвётся в тройку по итогам чемпионата и очень хочет сохранить место в ЛЧ на будущий сезон. Чтобы обезопасить себя от угроз со стороны «красных дьяволов», набравших при Сульшере отличный ход и форму, «Челси» необходимо убедительно выступить против земляков «Юнайтед». Лишние дни отдыха у «Челси» могут помочь «синим» восстановить силы и притормозить Де Брейне и компанию. Хотелось бы верить в успех «Челси». И если на «Стэмфорд Бридж» не произойдёт с хозяевами катастрофы уровня той, что подкосила «Арсенал» на «Эмирейтс», то вполне возможно, что «Ман Сити» не досчитается очков», — сказал Аскеров.
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