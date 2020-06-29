Курс доллара. Прогноз трейдера: нефть может обвалить рубль

Аналитик FxPro Александр Купцикевич дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«В США уже заявили о повышении уровня добычи сырья. А это на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки может окончательно обрушить нефтяные котировки, вслед за которыми обвалится и рубль.



Мы считаем, что к пятнице, а может даже раньше доллар будет торговаться уже в диапазоне 70,70-70,90 руб. К началу же августа он и вовсе преодолеет психологические отметки в 71 и в 72, приблизившись к 73. И, как мы полагаем, это только начало – в дальнейшем ослабление рубля лишь усилится», – подчеркнул Купцикевич.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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