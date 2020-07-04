«Динамо Киев» — «Шахтёр»: где смотреть трансляцию матча УПЛ, по какому каналу покажут
4 июля «Динамо Киев» и донецкий «Шахтёр» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Украины. Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «2+2».
Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 2.75.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Украины 4 июля «Динамо Киев» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.
Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.64. Самый вероятный счёт, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 (6.30).
«Динамо» — «Шахтёр». Прогноз: Тайсон, Марлос, Коноплянка и Пятов испортят сезон киевлянам
«Горняки» стали чемпионами Украины, а теперь могут помешать киевлянам попасть в Лигу чемпионов.
- 4 июля 2020
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:45
-
13:30
-
13:20
Партнерский контент