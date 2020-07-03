«Динамо» — «Шахтёр». Прогноз: Тайсон, Марлос, Коноплянка и Пятов испортят сезон киевлянам

«Горняки» стали чемпионами Украины, а теперь могут помешать киевлянам попасть в Лигу чемпионов.

4 июля «Динамо Киев» и «Шахтёр» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Украины. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Украины 4 июля «Динамо Киев» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча УПЛ «Динамо Киев» — «Шахтёр» Донецк (04.07.2020)

Чемпионат Украины возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца, предыдущие матчи состоялись ещё 15 марта. В самом конце мая украинская Премьер-лига наконец вернулась в строй и с тех пор обходится без перерывов.

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Первый этап турнира был завершён ещё до паузы, по итогам двух кругов 12 участников разбились на две шестёрки. На втором этапе команды играют по два круга внутри своих мини-турниров. Сильнейшие разыграют чемпионство, медали и места в еврокубках, аутсайдеры бьются за сохранение прописки в элите.

Естественно, два самых титулованных клуба страны оказались в шестёрке сильнейших, вот только никакой борьбы за чемпионство вновь не вышло. «Шахтёр» не встретил на своём пути внятного сопротивления, набрав после возобновления второго этапа первенства 13 очков из 15 возможных.

Единственная осечка состоялась в минувшем туре с «Зарёй» (0:0). К тому моменту «горняки» уже успели гарантировать себе четвёртый титул подряд. Сейчас подопечные Луиша Мануэля Рибейру Каштру опережают ближайшего преследователя на 17 пунктов, то есть фактически просто доигрывают сезон в своё удовольствие.

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А вот киевское «Динамо» необычайно мотивировано. Дело в том, что перед клубом всерьёз замаячила перспектива не попасть в топ-2. А значит, остаться без Лиги чемпионов на будущий год, недополучив солидные призовые от УЕФА. Пока с горем пополам удаётся удерживать вторую строчку, но сразу два коллектива наступают на пятки.

За четыре тура до завершения сезона у бело-синих 55 очков, у «Зари» — 53, а у «Десны» — 52. Каждая осечка на таком фоне рискует стать роковой, а ведь с результатами дела пока обстоят не лучшим образом. В шести матчах второго этапа одержаны три победы при двух поражениях и одной ничьей.

Одно из двух поражений киевлянам нанёс именно «Шахтёр», случилось это 31 мая (1:3). Вроде бы «Динамо» имеет заметную фору по уровню мотивации, да ещё и сыграет на своём поле. Но «горняки» получают замечательную возможность испортить сезон злейшему конкуренту, такими шансами обычно не разбрасываются.

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По общему уровню «горняки», конечно, смотрятся предпочтительнее. У них полный порядок с атакой, где есть сразу несколько исполнителей европейского уровня. У «Динамо» состав заметно скромнее, а на некоторых позициях натурально зияют дыры. Кроме того, нужно учесть статистику очных встреч.

В четырёх предыдущих поединках «Шахтёр» оказался сильнее. Второй момент — в пяти из шести последних игр голы забивались в обе стороны. Собственно, пропускает чемпион Украины достаточно, но компенсирует это мощной атакой. Потому мы бы выбирали между двух вариантов.

Комбинированная ставка Х2 + обе забьют идёт в букмекерских конторах с замечательным коэффициентом 2.30. Вариант попроще — П2 с нулевой форой за 1.87. Отсутствие давления и принципиальный соперник — убойное сочетание. Ждём от гостей чемпионской игры и усиления интриги в гонке за второе место.

Прогноз и ставки на матч УПЛ «Динамо К» — «Шахтёр»

«Горняки» играют в своё удовольствие и не испытывают никакого давления, а вот киевляне рискуют не попасть в топ-2 и остаться без Лиги чемпионов. Состав у гостей мощнее, а возможность испортить сезон принципиальному противнику выпадает редко. В пяти из шести последних очных встреч голы забивались в обе стороны, так что возьмём Х2 + обе забьют за 2.30.

Ставка: «Шахтёр» не проиграет + обе забьют за 2.30.