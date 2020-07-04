«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России 4 июля
Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Локомотив» — «Сочи».
Ставка: тотал больше 5.5 жёлтой карточки за 2.00.
«Матч судит Матюнин — довольно серьезный рефери, в среднем дает пять карточек в матче. У него восемь матчей и 40 карточек суммарно.
«Локо» в последних матчах превратился в карусель предупреждений. И самая скромная игра была с «Рубином», когда на двоих набрали 7 желтых. И с «Оренбургом», и с «Крыльями» — за 10. Можно смело играть верх — от 5,5 берем легко. «Локо» теперь не красно-зеленые, а красно-желтые.
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«Железнодорожники» набрали семь очков в трёх турах, но слишком уж лёгким был календарь.
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