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«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России 4 июля

«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России 4 июля
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Локомотив» — «Сочи».

Ставка: тотал больше 5.5 жёлтой карточки за 2.00.

«Матч судит Матюнин — довольно серьезный рефери, в среднем дает пять карточек в матче. У него восемь матчей и 40 карточек суммарно.

«Локо» в последних матчах превратился в карусель предупреждений. И самая скромная игра была с «Рубином», когда на двоих набрали 7 желтых. И с «Оренбургом», и с «Крыльями» — за 10. Можно смело играть верх — от 5,5 берем легко. «Локо» теперь не красно-зеленые, а красно-желтые.

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