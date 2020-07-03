«Локомотив» — «Сочи». Прогноз: Кокорин, Нобоа и Заболотный устроят проблемы Николичу

«Железнодорожники» набрали семь очков в трёх турах, но слишком уж лёгким был календарь.

4 июля «Локомотив» и «Сочи» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Локомотив» — «Сочи»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 4 июля «Локомотив» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.12, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.95.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Локомотив» — «Сочи» (04.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

«Динамо» — «Шахтёр». Прогноз: Тайсон, Марлос, Коноплянка и Пятов испортят сезон киевлянам «Горняки» стали чемпионами Украины, а теперь могут помешать киевлянам попасть в Лигу чемпионов.

Позади остались три полных тура, участники прогрелись и вошли в колею, даже «Краснодар» наконец-то сыграл. Программа 26-го тура Российской Премьер-Лиги откроется в субботу, 4 июля, пятью матчами. В 20:30 мск в Москве «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» начнёт выяснять отношения с «Сочи».

Соперники неплохо провели рестарт сезона и находятся в устойчивом положении. «Железнодорожникам» откровенно повезло с календарём, им выпало три аутсайдера подряд. Однако даже при таких исходных данных обойтись без осечек не получилось — команда набрала семь очков из девяти возможных.

Для начала она одолела дышащий на ладан «Оренбург» (1:0), который стал главным претендентом на вылет в ФНЛ. Затем досталось проблемному «Рубину» (2:0), тоже участвующему в борьбе за выживание. Победа над казанцами получилась увереннее: гол после обреза в центре поля и пенальти создали фору в два мяча уже к исходу получаса.

«Динамо» — «Арсенал». Прогноз: Шунин, Комличенко и Жоаозиньо забудут о Лиге Европы Смена тренера способна подстегнуть застрявших туляков.

А вот с «Крыльями Советов» (1:1) ничего не получилось. Москвичи оказались очень близки к поражению: пропустили в дебюте, да ещё и остались в меньшинстве в начале второго тайма. Самарцы имели несколько отличных контратак, но реализация подвела. А затем Сафа Хади получил два «горчичника» за две минуты и уравнял составы.

С горем пополам подопечные Марко Николича сумели спастись, Алексей Миранчук отличился на 95-й минуте. К счастью, удалось отделаться малой кровью: всерьёз догнать «Зенит» вряд ли кто-то рассчитывал, «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью, а ЦСКА находится слишком далеко.

Теперь у «Локомотива» 48 очков в 25 турах и чистое второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» отстаёт на три пункта при игре в запасе. Ситуация комфортная, проблема только одна — на этом аутсайдеры закончились, дальше календарь будет сложнее.

«Атлетико» — «Мальорка». Прогноз: Симеоне, Диего Коста и Коке приблизятся к Лиге чемпионов «Мальорка» занимает последнее место в Примере по набранным очкам на выезде.

«Сочи» набрал пять баллов в трёх турах: разгромил юношей из «Ростова» (10:1) и скатал две ничьи — с «Ахматом» (1:1) и московским «Динамо» (1:1). Надо отметить, что в обоих случаях «горожанам» повезло. Грозненцы создали заметно больше моментов и оказались ближе ко второму мячу. Не хватило реализации, плюс пару раз подтащил Сослан Джанаев.

Бело-голубые недотерпели до победы несколько минут. Сперва подвёл Тони Шуньич, получивший на ровном месте вторую жёлтую карточку. А уже в компенсированное время Александр Кокорин сравнял счёт с пенальти. Подопечные Владимира Федотова с 29 очками идут на девятой строчке.

Отрыв от зоны вылета составляет шесть баллов, а стыки в нынешнем сезоне отменили. То есть прописка в элитном дивизионе на будущий год практически гарантирована, достаточно набрать пару-тройку очков в оставшихся турах. Учитывая календарь, сомневаться в этом не приходится.

«Сельта» — «Бетис». Прогноз: Смолов, Нолито и Аспас ответят на позорные 1:5 от «Мальорки» В четырёх из пяти предыдущих очных встреч забивалось как минимум три мяча.

В первом круге «Локомотив» по делу победил на выезде со счётом 1:0, но с тех пор много воды утекло. Сейчас «Сочи» играет сам и даёт играть другим, а у «железнодорожников» в обороне наблюдаются проблемы. Ошибок достаточно, да и замена Гилерме в матче с «Крыльями Советов» напрягает, пусть даже вратарь избежал травмы.

На таком фоне мы бы выбирали между двумя ставками — Х2 за прекрасный коэффициент 2.19 и обе забьют за 1.95. «Локомотив» действует нестабильно, а главное — обладает короткой скамейкой и фактически не имеет ресурсов для усиления игры. На фоне плотного календаря это рискует превратиться в полноценную проблему. На наш взгляд, Кокорин и Заболотный свой гол найдут, что-то вроде 1:1 или 2:1 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи» 4 июля

«Сочи» после паузы ещё не проигрывал. С разгромом юношей «Ростова» всё понятно, но 1:1 в Грозном и 1:1 с воспрявшим «Динамо» — это уже кое-что. «Локомотив» провёл три матча с аутсайдерами, набрал семь очков, но выглядел неубедительно. Ошибок в обороне хватает, скамейка короткая, да и повреждение Гильерме может обернуться проблемой. Ждём голов в обе стороны, потеря очков со стороны фаворита вполне вероятна.

Ставка: обе забьют за 1.95.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.