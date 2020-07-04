«Спартак» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч 26-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Тамбов» в 26-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Тамбов» забьет за 1.81.



«Очень плохой матч провел «Спартак» против ЦСКА. Ничего не получалось. В атаке просто пусто, ни одного момента, по сути, кроме дальнего удара Умярова в концовке встречи. Честно говоря, полное разочарование. Соболев что-то старался делать, продавливал где-то, но слаженной игры «Спартак» не показал.



В чемпионате у «Спартака» теперь задач и не осталось. Теперь нужно концентрироваться на Кубке России, думать, как играть с «Зенитом». Конечно, реабилитироваться тоже хочется. Но мы видели игру «Спартака» с «Уфой», и там команда Евсеева не позволила спартаковцам победить. «Тамбов» будет действовать примерно по той же схеме. При этом, я бы сказал, что группа атаки у «Тамбова» даже поинтереснее, чем у «Уфы». Есть Обухов и Мелкадзе, которым есть что доказывать «Спартаку», есть Костюков, который забивал уже после перерыва. Ну и в целом «Тамбов», несмотря на три поражения подряд по 1:2, не выглядит слабо. Где-то не хватает мастерства и концентрации. С «Зенитом» можно было забирать очки, но чуть-чуть не вышло.



Считаю, что должно уже повезти «Тамбову». И в этом матче хочу поставить на гол гостей. Исполнители есть, а «Спартак» дома будет раскрываться».



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