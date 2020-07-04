«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на матч 26-го тура чемпионата России
Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч 26-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Крылья Советов» — «Ростов».
Ставка: победа «Ростова» в матче за 2.70.
«У «Ростова» более квалифицированные футболисты, а это очень важно. «Крылья Советов» с приходом нового тренера вздохнули. Довольно много играют в атаку. Но это как раз лучше для «Ростова», потому что в команде дончан собраны интересные футболисты в атаке. Поэтому, думаю, «Ростов» выиграет. Букмекеры дают на победу гостей 2.70. Вот и возьму этот вариант. Думаю, они смогут дожать самарцев».
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- 4 июля 2020
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