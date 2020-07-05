«Бернли» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 33-го тура АПЛ

Известный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: «Шеффилд» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.73.
«Пусть и отчасти благодаря вопиющему решению судей, «Шеффилд Юнайтед» одержал достойную победу над «Тоттенхэмом» (3:1), сыграв при этом в достаточно качественный футбол. Такие победы обычно благотворно влияют на психологическое состояние команд. Особенно когда до них следуют неудачные полосы. Это именно про «Юнайтед» — до игры со «шпорами» у них была серия из четырех матчей без побед, и не сказать, что команда её заслуживала.
«Бернли», уступив в первом после рестарта матче «МЮ» 0:5, не слишком переживал. В следующих двух играх они зубами вцеплялись в соперников и выгрызали любимые ими минимальные победы. И «Уотфорд», и «Пэлас» были обыграны со счётом 1:0, при этом особого конструктива в игре подопечных Шона Дайша замечено не было.
При кажущейся схожести «Шеффилд» выглядит командой более интересной, разнообразной, тактически гибкой. В первой круге «Юнайтед» победили 3:0, и, пожалуй, стоит согласиться с букмекерами, которые и в гостевом для них матче видят команду Криса Уайлдера небольшими фаворитами».
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