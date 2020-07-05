«Вильярреал» — «Барселона»: где смотреть трансляцию матча 5 июля, по какому каналу покажут
5 июля «Вильярреал» и «Барселона» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Испании. Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех «Вильярреала» оценён букмекерами коэффициентом 4.55.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 5 июля «Вильярреал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.15.
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