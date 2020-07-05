«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 5 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Бирмингемцы — очень неудобный соперник для красных. В предыдущих семи матчах в Ливерпуле они набрали 11 очков из 21 возможного.



Любопытно и то, что за эти семь матчей «вилла» сумела отгрузить в ворота грозного оппонента целых 12 мячей. А в текущем сезоне команда хоть и занимает предпоследнее место в АПЛ по набранным очкам на выезде, свой гол в среднем за игру всё же имеет.

После паузы аутсайдер провел четыре встречи и набрал два очка. Ничьи пришлись на «Шеффилд Юнайтед» (0:0) и «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), а проигрыши случились в матчах с «Челси» (1:2) и «Вулверхэмптоном» (0:1). Но стоит заметить, что с последним «львы» смотрелись на равных, а с лондонцами и вовсе вели в счёте

При таких раскладах рискнул бы и проверил ставку «обе забьют» за коэффициент 1.81. После паузы «Ливерпуль» несколько барахлит, а вот «Астон Вилле» терять нечего, необходимо спасать положение".