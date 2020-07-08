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«Спартак» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
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«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть онлайн-трансляцию, какие ставки и коэффициенты

«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть онлайн-трансляцию, какие ставки и коэффициенты
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 8 июля, «Спартак» и «Локомотив» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех «Спартака» оценён букмекерами коэффициентом 2.83.

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 8 июля «Спартак» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.16, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

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В четырёх предыдущих турах Алексей забил четыре гола, но накануне не реализовал важнейший пенальти.
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