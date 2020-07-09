СПАЛ — «Удинезе»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 31-го тура Серии А сезона-2019/2020 СПАЛ — «Удинезе».



Ставка: «обе забьют» за 1.80.



«СПАЛ уверенно идёт на вылет, и кажется, что ничто уже команду не спасёт. 19 очков после 30 туров — очень слабый показатель. Отставание от «Лечче», который идёт на спасительном 17-м месте, составляет 9 очков. Теоретически спастись ещё можно, но шансов, как и матчей, которые осталось сыграть, очень мало.



«Удинезе», как и в предыдущие сезоны, идёт рядом с зоной вылета: фриульцы располагаются на 15-й позиции с отрывом от 18-й команды в 5 очков. Команда Луки Готти ничего себе ещё не гарантировала, поэтому гости будут выкладываться по полной.



Если смотреть на динамику результатов, то можно заметить, что СПАЛ после паузы играет так же слабо, как и до неё (1 очко в 4 турах), а «Удинезе» потерпел 2 поражения сразу после рестарта, но в 2 последних матчах набрал 4 очка.



Я думаю, что игра получится результативной. Обеим командам нужна победа. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.80», — сказал Керимов.



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