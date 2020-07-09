Госдума рассмотрит законопроект о запрете ставок на неспортивные события

21 июля Госдума РФ должна рассмотреть законопроект № 647044-7 о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Этот законопроект предусматривает запрет ставок на неспортивные события. Ставки в России можно будет принимать только на спорт. Согласно документу, запретят принимать ставки на исход лотерей, а также на события, в основе которых лежит генератор случайных чисел.
Кроме того, законопроект обязывает всех легальных в России букмекеров иметь банковскую гарантию. Сейчас от неё освобождены компании, которые получили лицензию до 2010 года.
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