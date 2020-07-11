«Атлетико» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на матч 35-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 35-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико Мадрид» — «Бетис».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.49.

«Атлетико» оступился в прошлом туре в матче против «Сельты» (1:1), вряд ли «матрасники» потеряют очки во втором матче подряд. Но вот какой именно окажется победа «Атлетико» — традиционно через низ или вдруг через верх или с какой-то форой – я предсказывать не решусь. Уж слишком много открыты были последние матчи «Бетиса», в которых было на удивление много что голевых моментов, что голов.

У «Бетиса» яркая атака и посредственная оборона, плюс севильцы расслаблены тем, что уже ни за что не борются, но при этом футболисты «Бетиса» должны быть мотивированы назначением на пост главного тренера Мануэля Пеллегрини. Но чилиец приступит к работе лишь со следующего сезона. В общем, в этом матче я не рискну предсказывать ничего, кроме собственно победы «Атлетико». А коэффициент просто на чистую победу мадридцев не так уж и мал для встречи топ-клуба дома против середняка – 1,49. Ставлю просто на выигрыш «Атлетико».