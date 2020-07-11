Камару Усман — Хорхе Масвидаль, UFC 251: прогноз, ставки и коэффициенты на бой 12 июля

Хорхе Масвидаль заменит в главном бое UFC 251 заразившегося коронавирусом Гилберта Бернса и сразится с Камару Усманом. Ориентировочное начало боя — 07:30 мск 12 июля.
По оценке букмекеров, фаворит поединка — Камару Усман. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.38. Это примерно 68% вероятности. Сделать ставку на успех Хорхе Масвидаля можно за 3.18 (30%). На ничейный исход аналитики предложили коэффициент 51.00 (2%).
Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс отказался от боя на турнире UFC 251, где он должен был биться за титул с обладателем пояса Камару Усманом. У Бёрнса диагностирован коронавирус. После отказа Бёрнса промоутер Масвидаля заявил о готовности своего подопечного заменить Гилберта в бою с Камару. Чуть позднее в СМИ появилась информация, что бойцы подписали контракт на бой.
В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Альдо.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 11 июля 2020
-
13:10
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:30
- 10 июля 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:28
-
17:00
-
16:20
-
15:40
-
15:00