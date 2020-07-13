«Чемпионат» разыграет 300 тыс. рублей в конкурсах прогнозов! Попади в топ-20 «Бетмастера»

«Чемпионат» создал для тебя сообщество игроков на ставках – «Бетмастер». В нём ты можешь участвовать в конкурсах прогнозов с призовым фондом более 300 тыс. рублей, следить за ставками лучших игроков и проверить свою стратегию на условных единицах.
Конкурсы проводятся каждый месяц с июля по декабрь 2020 года. Ты получаешь баланс в 5000 единиц и делаешь ставки на сайте «Бетмастера»: от 1% до 20% игрового банка.
Лайфхак: комментарий к прогнозу увеличивает прибыль на 5%.
Призовой фонд каждого конкурса — 51 500 рублей во фрибетах на счёт в букмекерской компании ФОНБЕТ. Топ-20 участников с лучшей прибылью по итогам календарного месяца получат призы по схеме:
- 1-е место – 20 000 рублей;
- 2-е место – 10 000 рублей;
- 3-е место – 5000 рублей;
- 4-е место – 3000 рублей;
- 5-е место – 2500 рублей;
- 6-е место – 2000 рублей;
- 7-10-е место – 1000 рублей;
- 11-20-е место – 500 рублей.
За шесть конкурсов будут разыграны фрибеты на общую сумму 309 тыс. рублей. Максимум для одного участника – 120 тыс. рублей.
Для участия нужно:
- зарегистрироваться в «Бетмастере»;
- зарегистрироваться на сайте ФОНБЕТ или сообщить действительный номер счёта у этого онлайн-букмекера.
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