«Фиорентина» — «Верона»: прогноз Эльвина Керимова на матч 32-го тура чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 32-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Фиорентина» — «Верона».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Героями матча «Фиорентины» с «Кальяри» на неделе стали вратари — Драговский и Краньо. Если бы не яркие сейвы голкиперов, с нулевой ничей встреча не завершилась бы. К победе были ближе хозяева, чтобы окончательно обезопасить себя от вылета, но не получилось. Подвела реализация. К слову, провальный матч выдал Кьеза, и Якини заменил его в перерыве. Возможно, на действиях главной звезды «фиалок» сказывается усталость.



«Верона» показала характер и отобрала очки у «Интера». Команда Ивана Юрича продолжает мечтать о еврокубках. Правда, решить столь амбициозную задачу будет очень сложно, учитывая конкуренцию: отставание от идущего на 7-м месте «Милана» составляет 6 очков. Играть еще 7 туров.



В 4 посткарантинных матчах «Фиорентины» из 5 проходила ставка «обе забьют», в 3 из предыдущих 5 с участием «Вероны» такая ставка тоже оказывалась выигрышной. Обе команды имеют качественных исполнителей в атаке, поэтому жду голов. Мой прогноз — обе забьют за 1.76».