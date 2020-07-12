«Леванте» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Леванте» — «Атлетик» в 36-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

«Есть определённая закономерность в матчах между этими командами. Они регулярно и стабильно выдают верховые матчи уже на протяжении шести игр кряду. Вроде бы Бильбао команда низовая, но сейчас силёнки потихоньку уходят у команда Гаиски Гаритано. Есть шанс поцепляться за лигоевропейское место, но по матчу с «Севильей» во втором тайме было видно, что сложновато «Атлетику».



«Леванте» без задач, команда на 12-м месте в таблице. В последних матчах команда без побед — проиграли «Мальорке» (0:2), была ничья с «Сосьедадом» (1:1), а также сыграли 0:0 с «Вальядолидом» (тут повезло, голкипер «Леванте» отразил пенальти в концовке).



У «Леванте» хорошая группа атаки. На команду ничто не давит. Можно попробовать сыграть в удовольствие. А «Леванте» умеет играть и даёт играть соперникам. После трёх подряд низовых матчей пора бы сыграть верховой. Про статистику очных встреч я уже сказал. Учитывая это, сыграл бы «тотал больше 2.5 мяча» за 2,2. Можно с расходом взять за 1.6 «тотал больше 2 мячей», но это куда-нибудь в экспрессик».