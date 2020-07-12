«Тоттенхэм» – «Арсенал»: прогноз и ставка Александра Неценко на матч АПЛ

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм» – «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Вряд ли кто-то год назад после финала Лиги чемпионов предполагал, что «Тоттенхэм» будет ниже «Арсенала» в таблице. Магия Моуринью давно развеялась. Тем более при такой хлипкой обороне, где вечно чудачат Санчес, Орье и Дайер. Однако с «пушкарями» последний не сыграет, поскольку продолжает отбывать длительную дисквалификацию. Если брать качество игры, то у «Арсенала» при Артете оно выше. С испанцем во главе «канониры» медленно, но прогрессируют.



У «Тоттенхэма» очевидный регресс, команда выбирается из непростых ситуаций на поле только за счет неплохой игры Льориса и индивидуального мастерства игроков линии атаки. В последних 8 турах АПЛ «шпоры» выиграли всего два раза (=3-3). Очень слабый показатель. «Арсенал» при Артете уступил только в 3 матчах Премьер-лиги из 16. При этом в последних 9 турах «канониры» выигрывали 6 раз.



В личных встречах в АПЛ — железобетонный паритет. В предыдущих 9 дерби Северного Лондона «Арсенал» и «Тоттенхэм» выиграли 2 раза, а оставшиеся 5 противостояний приносили ничью. Мне кажется, оппоненты должны сподобится на голы. Заиграю классику».