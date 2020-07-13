«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз Александра Неценко на матч АПЛ 13 июля

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».
Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 1.89.
«МЮ» не проигрывает уже 17 матчей подряд с учётом всех турниров. «Святые» тоже хороши после рестарта, поскольку им покорился даже «Манчестер Сити», который умудрился не распечатать ворота команды Ральфа Хазенхюттля. Но ничего выдающегося в действиях «Саутгемптона» нет. Он может привезти себе гол с «Арсеналом», пропустить от «Уотфорда» и «Эвертона». Сейчас же придётся ехать на «Олд Траффорд», где «МЮ» чрезвычайно нуждается в победе, чтобы наконец вступить в зону Лиги чемпионов.
Болельщики «красных дьяволов» уже грезят о третьем месте, ведь помимо «Лестера» споткнулся и «Челси», а календарь у «МЮ» легчайший. Кадровых проблем у Сульшера нет. В его команде в фантастической форме не только Фернандеш, но и Гринвуд, который за 3 тура забил 4 мяча и отметился голевым пасом. Я бы не стал опираться сугубо на личные встречи, где в 7 предыдущих матчах «святые» сумели заграбастать ничью. Уж слишком разная мотивация у команд, как и качество игры.
«Саутгемптон» все вопросы в сезоне решил, сумев спастись от вылета. «МЮ» методично катком идёт по оппонентам и как никогда близок к ЛЧ. А теперь самое важное. «Святые» пропускали голы в 7 турах из последних 10. А «МЮ» провёл на ноль такое же количество матчей на подобном отрезке. Мало того, манкунианцы в 7 последних матчах из 9 побеждали с форой (-1.5). Вот её я и заиграю. Мне кажется, что «святые», скорее всего, не забьют, а «МЮ» свои два шанса точно реализует».
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